Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’ta liderlerle dün gerçekleştirdiği ayrı görüşmeler ile akşam düzenlenen ortak yemek, Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, “İleriye Doğru Küçük Bir Adım- BM Genel Sekreteri ve Liderlerin Dün Akşamki Yemeğinin Ardından Bugün Olumlu Bir Sonuç Çıkmasına İlişkin Umut- Olumlu Gelişmeler Yaşanması Bekleniyor” başlığıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katıldığı akşam yemeğinde "ayrıntılı ve samimi" bir görüşme yaptıklarını aynı zamanda Kıbrıs sorununa ilişkin "tüm konuların" masaya konduğunu yazdı.

Gazete, liderlerin bugün Guterres ile Kıbrıs sorununun "özü, izlenecek metodoloji, görüş birlikleri, genişletilmiş gayriresmî toplantı ve Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konularını" görüşmeyi sürdüreceğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, akşam yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin bugün öğle saatlerinde "olumlu açıklamalar yapmasını" umut ettiğini ifade etti.

Bugün öğlen saatlerinde BM ofisinde Guterres’in Kıbrıs’taki misyonunun "başarılı olup olmadığının ortaya çıkacağını" yazan gazete, dün akşamki yemekte "ileriye doğru küçük bir adım atıldığını" ve dikkatlerin Guterres’in açıklamalarına çevrildiğini belirtti.

Yemekte, BM Genel Sekreteri Guterres’in şahsi olarak üstlendiği çabayı etkileyen "tüm kritik konuların ele alındığını" yazan gazete, akşam yemeğinde "Kıbrıs sorununun özü, metodoloji, görüş birlikleri, genişletilmiş gayri resmi görüşme ve Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) ele alındığını" kaydetti.

Gazete “elde ettiği bilgilere göre”, bunun "samimi" bir şekilde gerçekleştirilen bir görüşme olduğunu ve bunun bu sabah devam edeceğini ifade etti.

Gazete Rum kesiminin, Hristodulidis ile Guterres’in dün sabah gerçekleştirdikleri görüşme yanı sıra BM Genel Sekreteri'nin kamuoyunda söylediklerinden "memnun" olduğunu da yazdı.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise dün akşamki yemeğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bunun tüm konuları; "Kıbrıs sorununun özünü, metodolojiyi, görüş birliklerini, gayri resmi genişletilmiş görüşmeyi ve Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ)" kapsayan bir görüşme olduğunu söyledi.

Görüşmelerin bu sabah devam edeceğini ve elle tutulur açıklamalar yapılmasını "umduklarını" ifade eden Hristodulidis, bu yöne doğru çalıştıklarını belirterek, dün akşamki yemekte "iyi, açık ve samimi" bir görüşme yapıldığını belirtti.

Dün akşamki yemekte farklı yaklaşım olan konuların da ortaya çıktığını ve bunun bilinmeyen bir şey olmadığını da dile getiren Hristodulidis, "argümanlar ve karşı argümanlarla samimi bir görüşme" gerçekleştirildiğini yineledi.

- Guterres’in açıklamalarındaki 4 nokta

Haberinde Guterres’in kamuoyuna yaptığı açıklamalarda ortaya koyduğu 4 noktaya da dikkat çeken gazete, bunları şöyle sıraladı:

“1. İki topluma değil Kıbrıs halkına atıfta bulunması 2. Kıbrıs sorununun çözümünün bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu söylemesi ve kendisinin de Kıbrıslı Türk ve Rumlara yardımcı olacağını ifade etmesi 3. Kıbrıs sorunundaki çabaya yönelik olarak garantör güçlere atıfta bulunması 4. Kıbrıs soruna yardımcı olma konusundaki kendi güçlü taahhüdü.”

Konuyla ilgili haberler diğer gazetelerde ise şu başlıklarla yer aldı:

Politis: “İleriye Doğru Bir Adım mı Yoksa Yeni Bir Yerinde Sayma Mı?- Bugün Guterres’in Durgun Suları Hareketlendirmek İçin Son Çabası- Çözümün Aciliyeti Konusunda BM Genel Sekreterinden Uyarılar- Akşam Yemeği İştahları Açtı”

Alithia: “Sürecin Tekrar Başlaması Bugün Değerlendirilecek- Guterres Kıbrıs’tayken Suçlama Oyunu Başladı”

Haravgi: “Şimdi Çözüm Zamanı- Guterres İki Tarafı Var Olan Konjonktürü Değerlendirmeye ve Ortak Bir Zemin Aramaya Çağırıyor- Hristodulidis: Kıbrıs’ta İyi Haberlere İhtiyacımız Var- Guterres’ten Çözüm ve Somut Adımlara İlişkin Güçlü Mesaj- Atılacak Bir Sonraki Adımlara İlişkin Ortak Zemin Arayışı- Erhürman: Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni ve Realist Bir Metodoloji- Hristodulidis’ten Akşam Yemeğiyle İlgili Memnuniyet- Bugünkü Kararlarla İlgili Bekleyiş”