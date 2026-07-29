Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, önceki akşam Kıbrıs’a geldi.

Guterres, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Guterres ile Hristodulidis arasında saat 10.10'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Hristodulidis’le toplantı öncesinde söz alan Guterres, Kıbrıs’ta bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Guterres, bölgesel gelişmelere dikkat çekerek, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının her zamankinden daha önemli olduğunu kaydetti.

Bölgede yaşanan bazı jeopolitik gelişmelerin adayı daha merkezi bir konuma yerleştirdiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, Kıbrıs sorununa çözüm bulmakla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Genel Sekreter’in Kıbrıs ziyaretinin Kıbrıs meselesine bağlılığının açık bir göstergesi olduğunu belirterek, Genel Sekreter ile yapılacak görüşmeleri ve istişareleri sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

“Kıbrıs’ta, bölgede, uluslararası seviyede iyi haberlere ihtiyacımız var” diyen Hristodulidis, özellikle uluslararası düzeyde yaşanan son derece zorlu zamanlarda, Genel Sekreteri’nin desteğine ve siyasi bağlılığına güvendiklerini kaydetti.

Guterres, Hristodulidis ile görüşmesi sonrasında açıklama yaptı.

Guterres, Kıbrıs’a ziyaretinin Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğunu ve Kıbrıs'ta nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığını gösterdiğini söyledi.

Guterres, “Bu ziyaretim, Kıbrıs halkıyla dayanışma içinde olduğumu ve Kıbrıs'ta artık nihai bir çözüme ulaşılmasını sağlama konusundaki güçlü kararlılığımı göstermeyi amaçlıyor” dedi.

Bu sürecin öncelikle bizzat Kıbrıslılara bağlı olduğunu; ayrıca garantörlerin de üstlenmesi gereken bir rol bulunduğunu belirten Guterres, “Bu çok önemli dönemde Kıbrıslı Rumları ve Kıbrıslı Türkleri desteklemek adına elimden gelen her şeyi yapacağım” ifadelerini kullandı.