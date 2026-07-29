Menenjit belirtisi gösteren 4 yaşındaki çocuğun, beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, 4 yaşındaki çocuğun, menenjit semptomları nedeniyle ilk önce Limasol Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığını, durumunun kötüleşmesi ardından ise Makarios Hastanesi'ne kaldırıldığını yazdı.

Çocuğun ailesinin, hastalığa müdahalede ciddi hata ve gecikmeler yapıldığı konusunda şikâyette bulunduğunu yazan gazete, ailenin, çocuğun tedavisini üstlenen çocuk doktoru ve Limasol Devlet Hastanesi doktorlarına sorumluluk yüklediğini belirtti.

Habere göre, Rum Sağlık Hizmetleri Dairesi OKİPİ ise yaptığı açıklamada, olayın gerçek yüzünün ortaya çıkması için olayın araştırıldığını belirtti.

OKİPİ açıklamasında ayrıca olayın ciddiyetle araştırılacağını ifade etti.

-Menenjit ölüm oranı

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 2023 yılında viral hepatit kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip ülke olduğunu yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’ta her 100 bin kişi için ölüm oranı 0.21 olarak verildi.