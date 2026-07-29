Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içindeki 6’ıncı parselde bulunan “Kronos” yatağı için “Nihai Yatırım Kararı” alınması konusunda siyasiler ve partilerin açıklama yaptığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Enerji Bakanı Mihalis Damianos ile partilerin konu hakkındaki açıklamalarında memnuniyet dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Enerji Bakanı Mihalis Damianos, “Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’”na yaptığı açıklamada, ENI ve TotalEnergies konsorsiyumu tarafından, “Kronos” yatağı konusunda “Nihai Yatırım Kararı” (FID) alınmasını, Rum Yönetimi için tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

“Nihai Yatırım Kararı” alınmasının, konsorsiyumun, “Kronos” yatağının geliştirmesiyle ilerleyeceği anlamına geldiğini ifade eden Damianos, “Sevindirici olan haber, 2028 yılı içerisinde 'Kronos' yatağından ilk doğal gaza sahip olacağız” şeklinde açıklama yaptı.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki mevcut altyapıların değerlendirilmesinin, “Kronos” yatağındaki projenin daha hızlı ve ekonomik şekilde geliştirilmesine olanak tanıyacağı belirtildi.

AKEL konu hakkında yaptığı açıklamada, ENI-Total konsorsiyumunun bu kararı almasının, Rum Yönetimi için önemli bir gelişme teşkil ettiğini ifade etti.

AKEL, bu kararının gerekli altyapıların inşasına da yol açacağını belirtti.

Alınan kararı “Tarihi bir gelişme” olarak nitelendiren DİKO, bunun ayrıca enerji politikasının sonucu olduğuna da dikkat çekti.

Alithia gazetesine göre, ENI CEO’su Claudio Descalzi yaptığı açıklamada, alınan karara ilişkin, Güney Kıbrıs’ı Avrupa enerji haritasına dahil eden tarihi bir gelişmeden bahsetti.

Descalzi, Mısır altyapılarının değerlendirilmesinin, Doğu Akdeniz’deki entegre bir enerji merkezinin geliştirilmesi adına önkoşulları da yarattığını ifade etti.

Descalzi açıklamasında ayrıca, projenin Avrupa’nın enerji güvenliğini de desteklediğini söyledi.

Rum Hidrokarbon Şirketi (EİK) konu hakkında yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmeleri “Olumlu” olarak nitelendirdi ve ekonomik açıdan var olan perspektiflerden söz etti.

EİK Yönetim Kurulu Başkanı Tula Onufriu ise yaptığı açıklamada, bu gelişmenin, Rum Yönetimi’nin, devlet kurumlarının ve “MEB” içerisinde faaliyet gösteren uluslararası enerji şirketlerinin, yıllardır süren çabasının bir sonucu olduğunu ifade etti.