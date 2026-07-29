Güney Kıbrıs’taki siyasi parti başkanları ve yetkilileri, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ, AKEL, DİKO ve DİPA yetkileri yaptıkları açıklamalarda, Guterres’in ziyaretini "memnuniyetle" karşıladıklarını ifade etti.

DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Guterres’in adaya gelişinin değerlendirilmesi gereken önemli bir unsur olduğunu belirterek, "özlü müzakerelerin" başlamasına yönelik her türlü katkıyı "memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

AKEL ise açıklamasında, Guterres’in ziyaretinin "çıkmazın aşılması için bir fırsat teşkil" ettiğini ifade ederken, bugüne kadar müzakerelerde "elde edilen kazanımların korunmasının" önemine işaret etti.

DİKO açıklamasında da Guterres’in ziyareti memnuniyetle karşılanırken, bunun "Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılmasına" katkı sağlaması yönündeki beklenti dile getirildi. Açıklamada ayrıca, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yapıcı belirsizliklere bağlı kalmadan devamını sağlayacak” bir çözüm bulunması gerektiği görüşü savunuldu.

DİPA ise açıklamasında, Guterres’in ziyaretinin "Kıbrıs sorunundaki durağanlığın aşılmasına katkı sunmasını" temenni ederek, "doğrudan müzakerelerin vakit kaybetmeden yeniden başlaması" yönünde görüş belirtti.