Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel 2. Hediyem Su Plaj Voleybolu Alt Yapı Şampiyonası 1. Gün karşılaşmaları bugün Saat 18.00’de başlıyor.
U17 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde 57 takımın katılım gösterdiği Şampiyona 29 Temmuz Çarşamba günü U17 Kızlarda oynanacak 30 Grup müsabakası ile başlayacak.
1. Gün Programında ilk karşılaşmalar saat 18.00 de başlayacak.
Müsabakalar müteakip sıra ile oynanacak.
Şampiyonanın 2. Gününde U17 Kızlar Grup ve Son 16 karşılaşmaları, U17 Erkekler kategorisinde Grup müsabakaları oynanacak. 2. Gün karşılaşmaları saat 18.00 de başlayacak.