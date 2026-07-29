İngiliz Egemen Askeri Üssü Ağrotur ve RMMO’nun Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne yönelik casusluk faaliyetinde bulunmak suçlamasıyla Haziran 2025’te tutuklanan 45 yaşındaki İngiliz Pasaportu hamili Azerbaycan vatandaşı Raşad Sultanov’un İngiltere’ye iadesi konusu duruşma sürecine taşınıyor.

Fileleftheros’un “Azeri’nin İngiltere’ye İadesi İçin Savaş” başlıklı haberine göre İngiltere makamlarının Rum yönetiminden iadesini talep ettiği Sultanov, iade talebinin görüldüğü Limasol Kaza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada, İngiltere’ye iade kararı çıkmadı.

Haziran 2025’ten beri Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Sultanov’a yönelik casusluk suçlamasında Baf’taki hava üssü de dahil olduğundan yargı süreci Rum Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Rum Başsavcılığı, İngiliz makamlarının iadesini talep etmesi üzerine Sultanov hakkındaki cezai yargı sürecini ertelemişti.

Sultanov’un “İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı olduğuna" inanan İngiliz makamları “yabancı bir ülkenin istihbarat örgütüne yardımcı olmak ve Birleşik Krallığa zarar vermek hedefiyle yasak bölgeye giriş yapmak” suçlamasıyla iadesini talep etmişti. Dünkü mahkemede iadeye itiraz edilmesi sebebiyle iade konusu, duruşma sürecine taşınacak.