Voleybolda 2026-2027 Sezonu 1. Hafta müsabakaları 15 Eylül akşamı U17 Kızlar kategorisi ile başlayacak.

1.Hafta Programında U17 Kızlar Liginde 6 , U13 Kızlar Liginde 4 olmak üzere toplam 10 karşılaşma oynanacak

15 Eylül akşamı açılacak olan Voleybol Liglerinde ilk gün U17 Liglerinde kızlarfa 4 karşılaşma oynanacak.

Gazimağusa Arena’da ANKA-Şahlanspor ile saat 18.00’de, GMB Çamlık Spor ile Mağusa Spor Akademisi ise 19.30’da karşı karşıya gelecek.

Atatürk Spor Salonu’nda ise saat 18.00’de TED ile Mağusa Gençlik Spor Kulübü, saat 19.30’da ise Lefkoşa Voleybol Akademi(LVA ile Ekernköy Karpaz Belediyesi(EKB) takımları mücadele edecek.

Voleybol Federasyonu yaptığı paylaşımla 2026-2027 Sezonunda katılımcı tüm Kulüp ve Takımlarımıza başarılar diledi.