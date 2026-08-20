Türkiye U-16 geniş kadrosunda da yer alan genç voleybolcu Sezgin Şeren, ortaokul eğitimini tamamlamasının ardından Mersin’de düzenlenen Eczacıbaşı seçmelerine katıldı.

Gösterdiği performansla beğeni toplayan Şeren, eğitim ve spor hayatını Türkiye’de sürdürme yolunda önemli bir adım attı.

Genç sporcunun, Mersin Toros Eczacıbaşı bünyesinde eğitimine devam etmesi ve Türkiye U-15 ile U-17 liglerinde forma giymesi planlanıyor.

Geçiş döneminin ardından kariyerini İstanbul’da güçlü ve elit bir voleybol kulübünde sürdürmeyi hedefleyen Sezgin Şeren, Kıbrıs voleybolunun genç yetenekleri arasında dikkat çekiyor.