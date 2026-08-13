Voleybolda 15 Ağustos’ta bitecek olan transfer döneminde sporcuların aktarma işlemleri dün de devam etti .

Gün içerisinde gerçekleştirilen transfer işlemlerinde 29 sporcu kulüp değiştirdi. Günün en fazla işlem gerçekleştiren Kulübü 19 işlemle liglerin yeni ekibi VolleyAnka oldu.

Dün gerçekleşen transferlerde Mislina Özkaya , Yağmur Aydın , Ela Yiğit, Tuana Payas, Miray Sakar ve Hayal Fidel Mavili Cihangir GSK’den Merve Çelebi Voleybol Akademi Külübü’ne

Esmanur Özçelik ,Meryem Güney, Aksoltan Ibrağim, Zehra Tülin Süren Şahlanspor’dan Akdeniz Spor Birliği’ne

Esila Tülek, Acibesu İflazoğlu, Sadem Otkay, Evşan Gültikenoğlu, Nehir Esandağ, Öyküm Altunay, Öykü Deniz, Nursina Taşın, Dersim Tegay, Neriman Erem, Elif Mırioğlu, Berre Öztürk, Tanem Postacıoğlu, Lina Biçer, Meyra Atalay MGSK den Hatice Kurt, Handan Leyla Pekri , Beyza İş GMBÇS dan Meliz Uzunoğlu MSA den VolleyAnka Spor Kulübüne transfer işlemlerini gerçekleştirdi.

Dün gerçekleşen transfer işlemleri ile kulüp değiştiren sporcu sayısı 40 oldu.