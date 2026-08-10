Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Gençlik meclisi tarafından düzenlenen Colour Fest Beach Volley turnuvası tamamlandı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilen Altyapı 3'lü Plaj voleybolu turnuvası ve Colourfest etkinliği 8-9 Ağustos 2026 tarihleri arasında U17 Kızlarda 24, U13 Kızlar ise 17 olmak üzere 2 kategoride toplam 41 takım şampiyonluk mücadelesi verdi.

FİNAL YOLCULUĞU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deniz Tesislerinde (Beach Club) 2 gün boyunca 2 kategoride gerçekleştirilen 3’lü Plaj Voleybol turnuvasında ilk gün U13 Kızlar, U17 Kızlarda grup maçlarında oynanan toplam 45 karşılaşmanın sonunda kategorilerde çeyrek finale yükselen 8 takımlar belli oldu.

YARI FİNALLER

Altyapı 3'lü Plaj voleybolu turnuvası ve Colour fest etkinliği, Yarı Finaller zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen karşılaşmalarda U13 Kızlarda (Derin-Gökçe-Almina) rakipleri (Nehir-Esila-Eda) 2-1, (Yağmur-Günay-Eylül) de rakiplerini (Buğçem-Tuğsem-Asun) 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. U17 Kızlarda ise (Büşra-Meleksu-Azra) rakiplerini (Ayşe-Cemre-Almina) 2-0, (Neriman-Berre-Öyküm) de rakipleri (Kayra-Karmen-İrem) 2-0 mağlup ederek Finale yükselen takımlar oldu.

FİNAL

Altyapı 3'lü Plaj Voleybolu turnuvası ve Colour fest etkinliği U13 Kızlar Final karşılaşmasında (Derin-Gökçe-Almina) rakiplerini (Yağmur-Günay-Eylül) 2-0 mağlup ederek turnuva şampiyonu oldu. U17 Kızlar finalinde ise (Büşra-Meleksu-Azra) rakiplerini (Neriman-Berre-Öyküm) 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar. Turnuvada U13 Kızlarda En iyi Kız Gökçe Tepeçi, U17 Kızlarda ise en iyi kız Büşra Duran seçildi.

ÖDÜLLENDİRME

Altyapı 3'lü Plaj voleybolu turnuvası ve Colour fest etkinliğinde oynanan Finallerin ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar en iyilere kupa, madalya ve özel ödüller Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğrenci Gelişimi Etkinlikler ve Spor İşleri Direktörü Cemal Kılıç, Spor İşleri Koordinatörü Aydın Kayol, GMB Spor İşleri Sorumlusu Özkan Eser, DAÜ-GMB Spor Komitesi Ecevit Cankat, Semra Erel, Hüseyin Kayalılar, Hasan Can Sermet, Nafi Çetintaş, Voleybol Federasyonu MHK başkanı Sedat Kılıç, BRT Spor Servisinden Ahmet Ogan tarafından verildi.

Gazimağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Gençlik meclisi tarafından düzenlenen Altyapı 3’lü Plaj Voleybol turnuvası Colour Fest etkinliğinde dereceye giren takımlar şöyle oluştu.

U13 kızlar

1. Derin-Gökçe-Almina

2. Yağmur-Günay-Eylül

3. Buglem-Tuğsem-Aslin

WVP Gökçe Tepeçi

U17 kızlar

1. Büşra-Meleksu-Azra

2. Neriman-Berre-Öyküm

3. Kayra-Karmen-İrem

WVP Büşra Duran

(Fotoğraflar İsmet Ezel)