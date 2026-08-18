Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda, Şampiyon Melekler anısına düzenlenen 3. Yeniboğaziçi Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Turnuvası hafta sonu yapıldı.
İki gün süren karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.
Erkekler kategorisinde Ali Osman–Kemal Şah ikilisi birinci, Umut–Douglas ikilisi ikinci, Maxim–Andri ikilisi ise üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde Ela Naz–İsmahan ikilisi birinciliği, Şerifenaz–Yağmur ikilisi ikinciliği, Irmak–Sükeyna ikilisi ise üçüncülüğü elde etti.