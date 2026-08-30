Trabzon’da 26–29 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda KKTC’yi temsil eden sporcularımız, farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Korta çıkan tüm sporcularımız, mücadeleleri yanında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeleri ve başarılarının artarak devam etmesinden dolayı veteran badmintoncularımız ile gurur kaynağı oldu.

SPORCULARIMIZIN ELDE ETTİĞİ DERECELER

+35 Yeni Başlayanlar Grubu

- Tek Bayanlar şampiyonu: Meryem Ayan

- Çift Bayanlar şampiyonları: Meryem Ayan – Funda Serdaroğlu

- Çift Bayanlar üçüncüleri: Gülden Aşina – Hacer Bozkurt

- Çift Erkekler ikincileri: Deniz Orhunöz – Refet Şeker

- Karışık Çiftler ikincileri: Gülden Aşina – Refet Şeker

+45 Yeni Başlayanlar Grubu

- Tek Bayanlar ikincisi: Sema Teksan

- Karışık Çiftler şampiyonları: Sema Teksan – Cemalettin Aksel

- Karışık Çiftler üçüncüleri: Funda Serdaroğlu – Deniz Orhunöz

+45 Veteran Grubu

- Tek Erkekler şampiyonu: Güngör Acar

- Karışık Çiftler şampiyonları: Ülviye Beşe - Güngör Acar

- Çift Bayanlar şampiyonları: Ülviye Beşe – Gülay Savaşgan

+50 Veteran Grubu

- Çift Erkekler üçüncüleri: Mustafa Teksan – Ömer Yıldırım

- Karışık Çiftler ikincileri: Zehra Certel – Mustafa Teksan

+60 Veteran Grubu

- Çift Bayanlar ikincileri: Asuman Özsayar – Zehra Certel

- Karışık Çiftler üçüncüleri: Asuman Özsayar – Ali Dönmez