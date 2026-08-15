Voleybo da 1 Ağustos’ta başlayan Tarnsfer Dönemi dün saat 12.00 de tamamlandı.
Transfer Dönemi süresince toplam 47 sporcu aktarma islemi gerçekleştirdi.
Transferin son işlemini VolleyAnka gerçekleştirdi. VolleyAnka ,GMBÇS dan Beliz Güryeleri kadrosuna katarak son Transfer işlemini gerceklestiridi .
Transferin son gününde Esentepe Kurtuluş Spor ve Kültür Kulübü LVA dan Nursu Soytürk, Firdevs Şengün, Meriç Hacıoğlu ,Esra Şengün ve Elvin Hayatoğlu nu renklerine bağladı.
Dün gerçekleşen tek transfer işleminde GMBÇS ,DAÜ den Zarif Berfin Durmaz'ı kadrosuna kattı.