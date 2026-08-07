KKTC Voleybol Federasyonu 2025-2026 Sezonunu değerlendirdi.

Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 Sezonunda Federasyon faaliyetlerine 15 üye kulüp, kategorilerine göre toplam 55 takımla katılım gösterdi.

26 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 Sezonu birinci bölümü 14 Nisan tarihinde oynanan U19 kategorisi Finalleri ile salon organizasyonları tamamlanırken, 9 Kategoride düzenlenen Salon Lig Müsabakaları ve 8 Kupa organizasyonu sonucunda kategorilerine göre şampiyonlar belirlendi

LİGLERDE ŞAMPİYON OLAN KULÜPLER

. U13 Kızlarda Şampiyon CİHANGİR GSK

. U15 Kızlarda Şampiyon EKBV

. U15 Erkekler de Şampiyon EKBV

. U17 Kızlarda Şampiyon EKBV

. U17 Erkeklerde Şampiyon GMBÇS

. U19 Kızlarda Şampiyon DAÜ

. U19 Erkeklerde Şampiyon DTSK

. Büyük Bayanlarda Şampiyon LVA

. Büyük Erkeklerde Şampiyon DAÜ

KUPA ORGANİZASYONLARINDA ŞAMPİYON OLAN KULÜPLER

. 14. Rauf R.Denktaş Kupası Bayanlar Şampiyonu DAÜ

. 14. Rauf R.Denktaş Kupası Erkekler Şampiyonu DAÜ

. 24. Süper Kupa Bayanlar Şampiyonu LVA

. 24. Süper Kupa Erkekler Şampiyonu DAÜ

. 3. Osman Çetintaş Kupası Kızlar Şampiyonu GMBÇS

. 3. Osman Çetintaş Kupası Erkekler Şampiyonu GMBÇS

.3 Şampiyon Melekler Kupası Kızlar Şampiyonu GMBÇS

. 3. Şampiyon Melekler Kupası Erkekler Şampiyonu GMBÇS

ALT YAPILARDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KATILIMLARI

23 -26 Nisan tarihlerinde Voleybol Federasyonu U15 Kız ve U15 Erkek Takımları Mersin’de düzenlenen Türkiye Şampiyonası Küçükler Grup Eleme Müsabakalarına katılırken, U15 Erkek Takımı oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak Türkiye Finallerine adını yazdırdı. U15 Kız Takımımız aldığı tek mağlubiyetle grubunu 2. tamamladı ve Final Grubuna yükselme şansını elde edemedi.

U15 Erkek Takımımız 21-28 Haziran tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenen Türkiye Küçükler Şampiyonası Finallerine katılım gösterirken, 32 takımın bulunduğu Finallerde grubunda oynadığı 3 karşılaşmadan 2 sini kazanarak Son 16 Takıma yükselme başarısını gösterdi. Takımımız Son 16’daki maçını da kazanarak Çeyrek Finale yükseldi. Çeyrek Finalde Es Spora mağlup olan U15 Erkek Takımımız Şampiyonayı Türkiye 7. si olarak tamamlayıp tarihi bir başarıya imza attı.

PLAJ VOELYBOLU ORGANİZASYONLARI

4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi 6 kategoride düzenlenen 4. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine toplam 111 takım katılım gösterdi. Girne Antis Plajı, DAÜ Plaj Voleybolu Tesisleri, Galpsides Plajı ve Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinde 4-22 Temmuz tarihleri arasında 7 farklı günde oynanan toplam 172 karşılaşma ile kategorilerine göre şampiyonlar belli oldu.

Lefkoşa Beach Volley Arena’da oynanan Final karşılaşmalarının ardından Ödül töreni Şampiyon Melekler Kürsüsünde gerçekleşti.

Gecede Osman Çetintaş Büyükler kategorisinde dereceye giren takımlara toplam 80000 TL parasal ödül takdim edildi.

Final Gecesine Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Lefkoşa Türk Beldiyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş katılım gösterenler arasındaydı.

Geleneksel 2. Hediyem Su Alt Yapı Plaj Voleybolu Şampiyonası 29-31 Temmuz tarihlerinde Hediyem Su Sponsorluğunda U17 Kız ve U17 Erkek kategorilerinde 57 takımın katılımı ile Lefkoşa Beach Volley Arena’da gerçekleştirildi.

3 gün devam eden Şampiyonada 82 karşılaşma oynandı. Kategorilerinde 1. gelen takımlara kupa ödülleri yanında hediye çekleri de takdim edildi.

KKTC Voleybol Federasyonu 2025-2026 Sezonunda Okular arası oynanan (İlk, Orta, Lise, Üniversite) voleybol müsabakalarına katkı koyarak 196 karşılaşmanın başarı ile oynanıp tamamlanmasını sağladı.

Lefkoşa Beach Volley Arena Tesisinin yıllık bakım ,onarım, tadilat çalışmaları ve personel hizmetleri bu süreç de devam etmiş ve 2 organizasyonda toplam da 116 karşılaşmaya ev sahipliği yapmıştır.