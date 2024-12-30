KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonunun 2024 bölümü 28 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. 12 Kulüp ve 10 kategoride 55 takımın katılımı ile 9 Ekim tarihinde başlayan 2024-2025 Sezonunda şuana kadar toplam 145 müsabaka oynandı.

Tamamlanan organizasyonlarda

U12 Kızlarda KGM

U13 Erkeklerde KGM

U16 Kızlarda GMBÇS

U17 Ekekerlerde GMBÇS

U16 Kızlar 2. Osman Çetintaş Kupasında GMBÇS

U17 Ekekerler 2. Osman Çetintaş Kupasında GMBÇS şampiyonluklara ulaşan kulüpler oldu.

2025 de devam edecek ligler

Büyük Bayanlar Ligi

Büyük Erkekler Ligi

U14 Kızlar Ligi

U18 Kızlar Ligi

U15 Erkekler Ligi

U19 Erkekler Ligi

2025 de düzenlenecek Kupa organizasyonları

2. Şampiyon Melekler Kupası

U16 Kız U17 Erkek 7 Ocak 2025

13. Rauf Denktaş Kupası

Bayanlar ve Erkekler 1-12 Şubat 2025

23. Süper Kupa Finalleri

Bayanlar ve Erkekler 9 Nisan 2025

2025 Ocak ayında toplam 25 karşılaşma ile 2024-2025 sezonuna devam edilecek.