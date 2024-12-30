KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2024-2025 Sezonunun 2024 bölümü 28 Aralık Cumartesi günü oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. 12 Kulüp ve 10 kategoride 55 takımın katılımı ile 9 Ekim tarihinde başlayan 2024-2025 Sezonunda şuana kadar toplam 145 müsabaka oynandı.
Tamamlanan organizasyonlarda
U12 Kızlarda KGM
U13 Erkeklerde KGM
U16 Kızlarda GMBÇS
U17 Ekekerlerde GMBÇS
U16 Kızlar 2. Osman Çetintaş Kupasında GMBÇS
U17 Ekekerler 2. Osman Çetintaş Kupasında GMBÇS şampiyonluklara ulaşan kulüpler oldu.
2025 de devam edecek ligler
Büyük Bayanlar Ligi
Büyük Erkekler Ligi
U14 Kızlar Ligi
U18 Kızlar Ligi
U15 Erkekler Ligi
U19 Erkekler Ligi
2025 de düzenlenecek Kupa organizasyonları
2. Şampiyon Melekler Kupası
U16 Kız U17 Erkek 7 Ocak 2025
13. Rauf Denktaş Kupası
Bayanlar ve Erkekler 1-12 Şubat 2025
23. Süper Kupa Finalleri
Bayanlar ve Erkekler 9 Nisan 2025
2025 Ocak ayında toplam 25 karşılaşma ile 2024-2025 sezonuna devam edilecek.