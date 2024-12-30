Liverpool'un Mısırlı forveti Muhammed Salah, performansıyla göz dolduruyor.

Bu sezon takımının liderliğinde önemli paya sahip olan Salah, kariyerinin de en başarılı dönemlerinden birini geçiriyor.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşarken, 13 kez de gol pası verdi. Salah, Şampiyonlar Ligi'nde ise çıktığı 6 maçta 1 gol ve 4 asiste imza attı.

Mısırlı forvet, bu performansla takımının kaydettiği 35 gole doğrudan katkı sağladı.

"Kırmızılar" 2024'ün son maçında deplasmanda West Ham United'ı 5 - 0 mağlup etti. Muhammed Salah, karşılaşmayı 1 gol, 2 asist ile tamamladı.

Salah'tan yeni rekor

Tecrübeli futbolcu, böylece kariyerinde yeni bir rekora daha imza attı.

Gol ve asist yaptığı maç sayısını 8'e yükselten oyuncu; Bruno Fernandes, Harry Kane, Robin Van Persie, Thierry Henry ve Alan Shearer gibi isimleri de geride bıraktı.