Voleybolda liglerin adı Şampiyon Melekler ve Çetintaş oldu

Voleybolda U14 Kızlar Ligi, U15 Erkekler Ligi ve U18 Kızlar Ligi Şampiyon Melekler adıyla, devam etmekte olan Büyükler Ligleri de Osman Çetintaş Büyükler Ligi adıyla oynanması kararlaştırıldı

Federasyondan yapılan açıklamada 11 Mart 2023 tarihinde başlayacağı belirtilen voleybol ligleri, 11 Mart’ta U14 ve U15 ligleri, 13 Mart’ta U18 Ligi, 15 Mart’ta Büyükler Play-off müsabakaları olarak başlayacağı belirtildi.

Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu alt yapı liglerinin Şampiyon Melekler U14 Kızlar Ligi, Şampiyon Melekler U15 Erkekler Ligi ve Şampiyon Melekler U18 Kızlar Ligi adı altında oynanması kararlaştırırken, şu anda devam etmekte olan Büyükler Liglerinin (Kadın – Erkek) Osman Çetintaş Büyükler Ligi ile oynanmasını kararlaştırdı.

Haziran ayında başlayacak olan 2023 Plaj Voleybolu Liglerinin adının Şampiyon Melekler 2023 Plaj Voleybolu Ligleri adı altında oynanmasını kararlaştıran federasyon, büyükler kategorisinin Osman Çetintaş Büyükler Ligi, yıldızlar kategorisinin Şampiyon Velilerimiz Ligi, U12 ve U13 kategorilerinin de Şampiyon Öğretmenlerimiz Ligi adı altında oynanmasını kararlaştırıldı. Her yıl ağustos ayının son haftasında da geleneksel olarak Voleybol Federasyonu Şampiyon Melekler Ödül Gecesi adı altında salon ve plajda elde edilecek başarıların ödüllendirileceği geleneksel olarak bir gece düzenlenecek.



