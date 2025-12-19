Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U13 Kızlar Ligi Finali Perşembe akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynandı. Cihangir ile MVOSD’nin karşı karşıya geldiği final müsabakası baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu. Özellikle salonu dolduran voleybol severlerin büyük taraftar desteği altında geçen maç karşılıklı alınan setler ile 2-2 ye geldi.

Şampiyonu belirleyecek olan netice setinde 8-1 geriye düşen Cihangir müthiş bir geri dönüşe imza atarak 15-10 luk set sonucu ile 3-2 galibiyete uzanarak 2025-2026 sezonu U13 Kızlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri takdim edildi.

Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya yaptığı açıklamada “Her iki takımı da voleybol adına ortaya koymuş olduğu mücadele , performans ve izleyicilere izlettikleri voleyboldan dolayı kutlar, emeği geçen Kulüp, Yönetimlerini , hocalarımızı ve minik sporcularımızı yürekten kutlarız” dedi.