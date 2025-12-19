Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen futbol müsabakalarında çeyrek final maçları tamamlandı.

Ağırdağ-Boğaz Ahmet Dayı Stadı’nda oynanan iki çeyrek final maçı ile beraber yarı finalistler belirlendi.

Günün ilk maçında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) karşılaştı. Rakibini 9-0 mağlup eden GAÜ yarı finale yükseldi.

Bu maçın ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) karşı karşıya geldi. Normal süresi 3-3 berabere biten karşılaşmada seri penaltı atışlarıyla 3-1, toplamda 6-4 galip gelen YDÜ adını yarı finale yazdırdı. Yarı final maçları 23 Aralık Salı günü, final maçı da 26 Aralık Cuma günü oynanacak ve müsabakalar tamamlanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

23 Aralık Salı

DAÜ – GAÜ

ODTÜ – YDÜ