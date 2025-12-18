Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Sezonunda ilk şampiyonlar U17 Kız ve Erkekler’de oynanan final maçlarıyla belirlendi.

U17 Kızlarda Erenköy - Karpaz Belediyesi finalde rakibi DAÜ’ni 3-0 mağlup ederek Lig Şampiyonluk Kupasını müzesine götürdü.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Finalist DAÜ’nin ödüllerini KKTC Voleybol Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Zabitoğlu, Şampiyon Erenköy Karpaz Belediyesinin ödüllerini Erenköy Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı takdim etti.

U17 ERKEKLERDE ŞAMPİYON GMBÇS

Öte yandan U17 Erkekler Final Serisi 2. Karşılaşması ise Mağusa Arena Spor Salonunda oynandı. Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor(GMBÇS) ile Erenköy Karpaz Belediyesini karşı karşıya geldiği müsabakadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan GMBÇS Seride durumu 2-0 yaptı ve bu sonuçla 2025-2026 Sezonu U17 Erkekler Lig Şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara ödülleri takdim edildi.

Şampiyon GMBÇS’un ödüllerini Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya takdim ederken 2. Erenköy Karpaz Belediyesine ödülleri Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Zabitoğlu takdim etti.