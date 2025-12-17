Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Liginde Play Off’a kalma açısından büyük önem taşıyan EKBV-UKÜ karşılaşması önceki akşam Erenköy’de oynandı.

Müsabakanın ilk setini 25-17 kazanan UKÜ 1-0 öne geçtiği karşılaşmada EKBV ikinci seti 25-22 alarak durumu 1-1 e getirse de UKÜ 3. ve 4. seti kazanarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

UKÜ puanının 7 ye yükseltirken EKBV 8 puanda kaldı.

Büyük Bayanlarda ilk 4 sırayı belli edecek karşılaşmalar ligin son haftasında oynanacak.

Lider LVA , Play Off iddiasını sürdüren EKBV deplasmanına giderken , 23 puanla ikinci sırada bulanan DAÜ Lefkoşa deplasmanında da 20 puanla 3. sırada bulanan Cihangir e konuk olacak. Play Off iddiasını sürdüren diğer bir takım UKÜ Lefkoşa da MSA ni konuk edecek.