Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U17 Kızlar Liginde sezonun şampiyonu bu akşam oynanacak final karşılaşmasından sonra belli olacak.

Mağusa Arena Spor Salonunda saat 18.00 de başlayacak olan Final karşılaşmasında Erenköy Karpaz Belediyesi ile DAÜ karşı karşıya gelecek.

Yarı Final karşılaşmalarında DAÜ, GMBÇS’u, Erenköy Karpaz Belediyesi ise MSA’ni mağlup ederek finale yükselmişti.

U17 ERKEKLERDE FİNAL SERİSİ İKİNCİ KARŞILAŞMASI BU AKŞAM OYNANACAK

Öte yandan U17 Erkekler de Final Serisi ikinci karşılaşması bu akşam saat 19.30 da Mağusa Arena Spor Salonunda GMBÇS ile Erenköy Karpaz Belediyesi arasında oynanacak.

GMBÇS serinin ilk karşılaşmasında rakibini 3-0 mağlup ederek 1-0 üstünlük yakaladı. GMBÇS bu karşılaşmadan galip ayrılması halinde 2025-2026 Sezonu Lig Şampiyonluğunu elde edecek. Erenköy Karpaz Belediyesi kazanması halinde Şampiyonu belli edecek 3. karşılaşma oynanacak