Voleybol Liglerinde 12. Hafta programı Pazartesi akşamı Büyükler kategorisinde oynanan 3 karşılaşma ile başladı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan ve haftanın liderini belirleyecek olan Lefkoşa Voleybol Akademisi (LVA) - DAÜ Büyük Bayan müsabakası 155 dakikalık büyük bir mücadeleye sahne oldu.

LVA ilk iki seti kazanarak müsabakada 2-0 öne geçti. DAÜ 3. ve 4. sette büyük bir performans sergileyerek müsabakada durumu 2-2 ye getirdi.

NETİCE SETİ NEFES KESTİ

Müsabakanın 5. seti tam anlamıyla nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı alınan sayılar sonrasında LVA seti 19-17 alarak karşılaşmadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı .

LVA bu sonuçla haftayı 23 puanla lider tamamlarken DAÜ aynı puanla ikinci sırada yer aldı.

LVA ligin son haftasında Erenköy deplasmanında Erenköy Karpaz Belediyesine konuk olurken DAÜ Lefkoşa deplasmanında Cihangir ile karşı karşıya gelecek.

Gecenin Mağusa Arena’da oynanan diğer karşılaşmasında zirve mücadelesi veren diğer bir takım Cihangir GSK deplasmanda MSA’ni 3-1 mağlup ederek puanını 20 ye taşıdı.

Büyük Erkeklerde DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda konuk ettiği Erenköy Karpaz Belediyesini 3-1 mağlup ederek lig klasmanının bitimine 1 hafta kala liderliğini devam ettirdi.