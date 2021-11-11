Voleybolda büyük heyecan

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Büyük Erkekler ve Kadınlar Liglerinde maçlaroynandı.

Gecenin Büyük Erkekler Ligi karşılaşmalarında Vakıflar, zorlu MağusadeplasmanındaDAÜ'ni 3 – 2,MSA Erenköy deplasmanında KGM’yi 3 – 0 mağlup etti. Kadınlarda DAÜ evinde konuk ettiği Vakıflar'ı 3 – 0 mağlup etti.

Gecenin Sonuçları

Büyük Erkekler

KGM 0 MSA 3

DAÜ 2 VAKIFLAR 3

Büyük Kadınlar

DAÜ 3 VAKIFLAR 0

