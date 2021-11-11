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Voleybolda büyük heyecan

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Voleybolda büyük heyecan
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Voleybol Büyük Erkekler ve Kadınlar Liglerinde maçlaroynandı.
Gecenin Büyük Erkekler Ligi karşılaşmalarında Vakıflar, zorlu MağusadeplasmanındaDAÜ'ni 3 – 2,MSA Erenköy deplasmanında KGM’yi 3 – 0 mağlup etti. Kadınlarda DAÜ evinde konuk ettiği Vakıflar'ı 3 – 0 mağlup etti.
Gecenin Sonuçları
Büyük Erkekler
KGM 0 MSA 3
DAÜ 2 VAKIFLAR 3
Büyük Kadınlar
DAÜ 3 VAKIFLAR 0
 
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