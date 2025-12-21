6 Şubat depreminde kaybettiğimiz Milli sporcumuz ve antrenörümüz Osman Çetintaş Anısına bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Osman Çetintaş Kupası 25 Aralık tarihinde oynanacak olan U17 Kızlar Yarı FInal müsabakaları ile başlayacak. 27 Aralık tarihinde oynanacak olan Erkekler Yarı Final karşılaşması ile devam edecek olan organizasyon 2 Ocak tarihinde oynanacak olan Kız ve Erkek Finalleri ile tamamlanacak.