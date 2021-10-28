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Voleybolda, Büyük Erkekler Ligi başladı

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Voleybolda, Büyük Erkekler Ligi başladı
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Liginde ilk hafta müsabakaları tamamlandı.
Gecenin önemli karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, güçlü rakibi DAÜ'ni 3 – 1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Gecenin diğer karşılaşmasında Vakıflar, Erenköy deplasmanında KGM karşısında 3-0 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.
Kadınlarda ise Vakıflar'ı evinde konuk eden KGM müsabakadan 3 – 0 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapattı.
 
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