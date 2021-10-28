Voleybolda, Büyük Erkekler Ligi başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Liginde ilk hafta müsabakaları tamamlandı.
Gecenin önemli karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, güçlü rakibi DAÜ'ni 3 – 1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Gecenin diğer karşılaşmasında Vakıflar, Erenköy deplasmanında KGM karşısında 3-0 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.
Kadınlarda ise Vakıflar'ı evinde konuk eden KGM müsabakadan 3 – 0 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapattı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.