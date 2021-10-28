Voleybolda, Büyük Erkekler Ligi başladı

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Erkekler Liginde ilk hafta müsabakaları tamamlandı.

Gecenin önemli karşılaşmasında Mağusa Spor Akademisi, güçlü rakibi DAÜ'ni 3 – 1 mağlup ederek ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Gecenin diğer karşılaşmasında Vakıflar, Erenköy deplasmanında KGM karşısında 3-0 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.

Kadınlarda ise Vakıflar'ı evinde konuk eden KGM müsabakadan 3 – 0 galip ayrılarak haftayı galibiyetle kapattı.

