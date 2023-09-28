Voleybolda Büyük Bayanlar Liginin yeni takımı MSA

Mağusa Spor Akademisi Voleybol büyük bayan takım bu sezon ilk kez resmi olarak parkede olacak

KKTC Mağusa Spor Akademisi Derneği sportif faaliyetleri artırırken, büyüyen, gelişen yapısı ile birlikte Voleybolda “U16 Kızlardan” sonra “Büyük Bayanlar” liginde ilk kez parkede boy göstermeye hazırlanıyor. KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2023-2024 sezonu “Büyük Bayanlar” ligine katılacak olan Mağusa Spor Akademisi Voleybol Büyük Bayan takımı ile lige katılarak ilk kez parkede mücadele edecek.

Mağusa Spor Akademisi transfer döneminde kadroya katılan oyuncuların yanı sıra altyapıdan gelen yetenekli gençler ile birlikte Mağusa Spor Akademisi Voleybol büyük bayan takım bu sezon (2023-2024) ilk kez resmi olarak parkede olacak. Büyük Bayanlar liginde (2023-2024) yeni sezonun ilk kez yer alacak olan Mağusa Spor Akademisi Voleybol büyük bayan takımı lige yeni bir soluk ve heyecan getirmesi bekleniyor. Voleybol altyapıda son yıllarda büyük atılım gösteren Mağusa Spor Akademisi bünyesinde oluşturulan takım, Milli voleybolcu antrenör Kemal Şah yönetiminde lige yönelik çalışmaları Canbulat Ortaokulu Spor Salonunda devam ediyor.

“LİGE RENK KATMAK, GENÇLERİ KAZANMAK İSTİYORUZ”

Mağusa Spor Akademisi Voleybol büyük bayan takım antrenörü Kemal Şah, altyapıda uzun süredir Mağusa Spor Akademisi çatısı altında ligler de mücadele ettiklerini, gelişen gençlerimizi kazanma adına da takımı oluşturmaya kararı verdiklerini vurguladı. Oluşturulan takımın deneyimli, tecrübeli bayan voleybolcuların yanına genç gelecek vaat eden sporcuları da yerleştirerek lig katılacağız. Altyapımızdan yetişen gelişme açık sporcularımızı hazırlayarak Ülke Voleyboluna kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kemal Şah, deneyimli tecrübeli ve gençlerden kurulu büyük bayan voleybolcularımızdan oluşan bir takım kurulduğuna vurgu yaparak lige renk katmak, gençleri kazanmak istediklerini ifade etti.

VOLEYBOL’A YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ

Mağusa Spor Akademisi Derneği Başkanı Ahmet Ogan da büyük bayan takımın oluşumundan dolayı çok mutlu olduklarını kaydederek, altyapıda büyük hizmet veren katkı sağlayan antrenör Kemal Şah’ın girişimleri sonucunda büyük bayan takımın oluşturulduğunu belirtti. Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2023-2024 Voleybol ligleri Büyük bayanlar liginde ilk kez parkede olacaklarını belirten başkan Ahmet Ogan, Voleybol’da yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. Takımda yer alan deneyimli ve tecrübeli sporcularımızın yanında altyapıda temeli sağlam atılmış gelecek vaat eden karakterli isimlerden oluştuğunu belirten Ahmet Ogan, böylesi değerlere sahip çıkmak gerektiğine vurgu yaparak, onlarla beraber yürüyor olmamızdan dolayı derneğim adına gururluyum dedi.

