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Voleybolda 2023-24 sezonu için geri sayım başladı

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Voleybolda bu yıl 10 farklı kategoride 54 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. 12’si büyüklerde olmak üzere 42 takım da alt yapıda yer alacak

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Voleybolda 2023-24 sezonu için geri sayım başladı
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Voleybol Federasyonu tarafından Eylül ayı sonunda başlatılması planlanan ve 10 kategoride 8 ay sürecek olan 2023-2024 sezonu için kulüp kategori katılımları tamamlandı. Bu yıl liglerde 10 farklı kategoride 54 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. 12’si büyüklerde olmak üzere 42 takım da alt yapıda yer alacak.
KADINLARDA 8 TAKIM
Bu yıl Büyük Kadınlar kategorisinde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Vakıflar, KarpazGate Marina (KGM), Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS), Esentepe, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Mağusa Spor Akademisi (MSA) ve Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü olmak üzere 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.
Büyük Erkekler kategorisinde DAÜ, Vakıflar, KGM ve GMBÇS şampiyonluk mücadelesi verecek ekipler olacak.
Alt yapıda düzenlenecek olan ligler ile ilgili olarak gerekli bilgilerin aktarılması konusunda gelecek hafta kulüpler ile bilgilendirme toplantısı yapılacak.
 
 
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