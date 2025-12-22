Maviş, bütçenin yüzde 91’inin personel giderlerine ayrıldığını, geriye kalan yüzde 9’luk payla okul tamiratı, yeni bina yapımı ve materyal alımının mümkün olmadığını belirtti.

-“Mevcut bütçenin 3 katına ihtiyaç var...”

Öğrenci başına harcamanın OECD ortalamasının çok altında kaldığını vurgulayan Maviş, nitelikli eğitim için mevcut bütçenin en az üç katına ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Okulların fiziki güvenliğinin risk altında olduğunu savunan Maviş, 127 okulda 435 binanın güçlendirilmesi veya yeniden yapılması gerektiğini, halen okulların yüzde 18’inin inşaat halinde olduğunu, öğrencilerin yüzde 21’inin konteynerlerde eğitim gördüğünü kaydetti.

Avrupa’da eğitim politikalarının dijitalleşme ve sosyal haklar üzerine kurulduğunu belirten Maviş, Kuzey Kıbrıs’ta hâlâ bina güvenliği ve öğretmen eksikliği gibi temel sorunlarla mücadele edildiğini söyledi.

Sınıf mevcutlarının 35 kişiye kadar çıktığını, okulların yüzde 57’sinde rehberlik servisi bulunmadığını belirten Maviş, artan şiddet olayları bulunduğunu, bunun karşısında psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanı ihtiyacının aciliyeti olduğunu ileri sürdü.

-“Okulların yüzde 38’inde internet ve bilgisayar sorunu var”

Özel eğitim okullarının ve teknolojik altyapının yetersiz olduğunu da dile getiren Maviş, internet ve bilgisayar sorununun okulların yüzde 38’inde sürdüğünü, akıllı tahta oranının da yüzde 55’te kaldığını aktardı.

Maviş, öğretmenlerin haftalık ders saatleri, okulda ve evde hazırlık süreçleri, nöbet, aktiviteler, ailelerle iletişim ve sosyal sorumluluklarla birlikte 42–60 saatlik mesai yaptığını ifade eden Maviş, disiplin yasası, okul-aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini de söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Maviş, rehber öğretmen sayısının artırılması ve sosyal diyalogla sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Eğitim bir lüks değil, temel bir haktır. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlara güvenli ve kaliteli bir eğitim sunmak devletin asli görevidir.” dedi.