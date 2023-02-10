Voleybol Federasyonu: Acımızı anlatacak kelime yok

KKTC Voleybol Federasyonu yayınladığı başsağlığı mesajıyla Adıyaman’da İsias Otel’de vefat eden sporcu, antrenör, öğretmen ve veliler için üzüntüsünü yaptığı açıklama ve fotoğrafla paylaştı.
KKTC Voleybol Federasyonu’nun yaptığı paylaşım şöyle:
ACIMIZI ANLATACAK KELİME YOK
“Vefat eden sporcu , antrenör , öğretmen ve velilerimize Allah tan rahmet , yaslı ailelerimize bu tarifi benzersiz acı karşısında Yüce Rabbimizden sabır ve dayanma gücü vermesini dileriz.
Mekanları Cennet Ruhları şad olsun
KKTC SİZİ ASLA UNUTMAYACAK”
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