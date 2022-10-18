U16 Kızlar Ligi A Grubunda DAÜ ve MGA galip

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerine önceki akşam oynanan 2 maçla devam edildi.
U16 Kızlar Ligi A Grubunda önceki akşam Mağusa da oynanan musbakalar da DAÜ ve MGA sahadan 3-0 lık skorla galip ayrıldı .
DAÜ rakibi MSA yi 25-8 ,25-20 ve 25-10’luk set skorları ile 3-0 mağlup etti.
Gecenin diğer karşılaşmasında MGA rakibi MVOSD 'ni 25-4, 25-13 ve 25 -23’lük set skorları ile 3-0 mağlup etti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.