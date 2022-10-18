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U16 Kızlar Ligi A Grubunda DAÜ ve MGA galip

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U16 Kızlar Ligi A Grubunda DAÜ ve MGA galip
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen voleybol liglerine önceki akşam oynanan 2 maçla devam edildi.
U16 Kızlar Ligi A Grubunda önceki akşam Mağusa da oynanan musbakalar da DAÜ ve MGA sahadan 3-0 lık skorla galip ayrıldı .
DAÜ rakibi MSA yi 25-8 ,25-20 ve 25-10’luk set skorları ile 3-0 mağlup etti.
Gecenin diğer karşılaşmasında MGA rakibi MVOSD 'ni 25-4, 25-13 ve 25 -23’lük set skorları ile 3-0 mağlup etti.
 
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