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Türkiye Voleybol Federasyonu üzüntüsünü paylaştı

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Türkiye Voleybol Federasyonu üzüntüsünü paylaştı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye’de meydana gelen deprem sonucunda Adıyaman’da yıkılan otel enkazında hayatını kaybeden ’li voleybolcular ve vatandaşlar için taziye mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman’daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesinden yaşamını yitirenler olduğunu “derin bir üzüntüyle” öğrenmiş bulunduklarını belirterek, “Hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.” ifadeleri kullanıldı.
 
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