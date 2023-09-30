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"Şampiyon Melekler Voleybol Turnuvası" Alanya'da devam ediyor

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"Şampiyon Melekler Voleybol Turnuvası" Alanya'da devam ediyor
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde kaldıkları otelin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden ve "Şampiyon Melekler" olarak anılan KKTC'li voleybolcular için düzenlenen voleybol turnuvası, ikici gün karşılaşmalarıyla devam etti.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nden 4 takımın yer aldığı turnuvanın ikinci gününde Hatay Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2, Alanya Belediyespor da Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Turnuvanın son gününde yarın ise Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor ve Cizre Belediyespor-Alanya Belediyespor maçları oynanacak.

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