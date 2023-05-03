Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde Yarı Final ilk müsabakaları oynandı

Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları dün akşam oynandı. Necati Taşkın Spor Salonunda oynanan Yarı Final Müsabakalarında GMBÇS zorlu bir mücadelenin ardından Esentepe yı 3-2 mağlûp ederek seride 1-0 üstün duruma geçti . Bu müsabakanın ardından oynanan diğer Yarı Final müsabakasında DAÜ rakibi KGM yı 3-1 mağlûp etti. Seride ikinci karşılaşmalar 5 Mayıs Cuma akşamı Necati Taşkın Spor Salonunda oynanacak. Müsabakalar saat 18.00 de başlayacak.

İlk müsabaka GMBÇS ile Esentepe arasında oynanacak.

ŞAMPİYON MELEKLER U14 KIZLAR LİGİNDE YARI FİNAL SERİSİ İKİNCİ MAÇLARI BUGÜN

Şampiyon Melekler U14 Kızlar Liginde Yarı Final Serisi ilk karşılaşmaları geçtiğimiz cumartesi günü oynandı. Mağusa Arena da oynanan Yarı Final karşılaşmalarında MGA, DAÜ 'ni , GMBÇS ise MSA yı aynı sonuçla 3-0 mağlûp ederek seride 1-0 üstünlük yakaladı. Serinin ikinci karşılaşmaları 4 Mayıs Perşembe aķşamı Mağusa Arena da oynanacak. GMBÇS MSA müsabakası saat 18.00 de MGA-DAÜ karşılaşması saat 19.30 da oynanacak.

