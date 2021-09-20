Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun

Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. 12 yıl sonra yeniden Manchester United formasını sırtına geçiren Ronaldo, Ada ekibiyle çıktığı 3 maçta da fileleri sarstı. Bir başka yaz transferi LionelMessi ise PSG'de henüz skora katkı veremedi

Oynadığı ligler, oynadığı takımlar değişiyor ancak Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. 12 yıl sonra Manchester United'a geri dönerek yeni bir meydan okuma gerçekleştiren Portekizli yıldız, performansı ile dikkat çekiyor.

Ada ekibi ile 2 lig, bir de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Ronaldo, oynadığı tüm karşılaşmalarda fileleri sarstı.

Bu süreçte 4 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, taraflı tarafsız tüm futbol severlerin alkışını topladı.

Messi siftah yapamadı

Yaz döneminin merak uyandıran bir başka transferi LionelMessi tarafında ise işler beklenildiği gibi gitmiyor.

ransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu LionelMessi, 3 maçta oynadığı 190 dakikada gol ya da asist katkısı veremedi.

Sezon başında 21 yıl top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Fransa Ligue 1'de iki maçta forma giyen Messi, dün oynanan maçta 76. dakikada oyundan çıkarken değişiklik kararından memnun olmadığını PSG Teknik Direktörü MauricioPochettino ile de paylaştı.



