Plajda smaçlar yine Osman Çetintaş için atılıyor

Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) sponsorluğunda 19-20 Ağustos tarihlerinde Bedi’s Plajı’nda gerçekleşecek olan turnuva 2 kategoride oynanacak.4 kişiden oluşacak olan takımlarda, erkekler kategorisi lisansız oyunculardan oluşurken, kızlar kategorisinde ise lisansız veya 18 yaş altı lisanslı oyunculardan kurulacak.
Cumartesi saat 10:00’da başlayacak ve grup maçlarının tamamlanması ile bir üst tura çıkma hakkını sağlayan takımlar Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile kaldığı yerden devam edecek. Katılımın yoğun olduğu turnuvada 150’ye yakın sporcu mücadele edecek.
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