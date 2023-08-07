Plaj tenisinde üçüncü ayak tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2023 plaj tenis turnuvası 3. ayağı Kocareis de tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun üçüncü plaj tenis turnuvası 5-6 Ağustos tarihleri arasında Kocareis plajında gerçekleştirildi. Alacan Group Of Companies ana sponsorluğunda Gazimağusa'da Kocareis Holiday Resort'da gerçekleştirilen plaj tenis turnuvası 13 + çift kadınlar 5, 13 + çift erkekler 8, 13 + karışık çiftler 9, yeni başlayanlar 8 olmak üzere dört kategoride toplam 30 sporcu mücadele etti. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü iş birliğinde düzenlenen turnuvaya birçok sponsorlar da ciddi katkı koydu.
SPONSORLAR DESTEK VERDİ
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü yanı sıra birçok sponsorlar da organizasyona katkı koyarak destek oldu. KKTF ile GMB Tenisi Kulübü iş birliğinde düzenlenen sezonun üçüncü turnuvasına ana sponsor Alacan Group Of Companies dışında Kocareis Holiday Resort, Meysu, Ersal Gümrükleme ve Taşımacılık, Address Estate, Barış Bobinaj sponsor olarak ciddi katkı koyarak destek oldu.
Milli voleybolcu Merve Çelebi’nin de yer alıp destek verdiği, Kıbrıslı Rum sporcuların da mücadele ederek dereceye girdiği organizasyon sonunda dereceler şu şekilde oluştu:
YENİ BAŞLAYANLAR
1. Muhit İnce – Cemal İnce
2. Yavuz Nurettin – Salih Hekimoğlu
ÇİFT ERKEKLER
1. Marios Nicolaides – Sodiris Konstantinou
2. Sehan Şeyh – Andreas Artemiou
ÇİFT KADINLAR
1. Melis Mevlit – Nadir Çınarlılı
2. Saadet Aktuğlu – Şafak Güzoğlu
KARIŞIK ÇİFTLER
1. Saadet Aktuğlu – Mehmet Sonat
2. Özay Barutcu – Marios Nicolaides
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