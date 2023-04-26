Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu Vakıflar

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi Final Serisi 3. Karşılaşması Mağusa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynandı

Vakıflar, DAÜ karşısında 3-0 galip gelerek seride 3-1 üstünlükle 2022-2023 Osman Çetintaş Büyük Erkekler Lig Şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları ayrıca müsabakada görevli hakemlere ödülleri Osman Çetintaş'ın ailesi tarafından takdim edildi.

Finalist DAÜ’nin kupa ve madalyaları Nafi Çetintaş, müsabakada görevli hakemlere anı plaketleri ve şampiyon Vakıfların kupa ve madalyaları Betül Çetintaş tarafından takdim edildi.

ŞAMPİYON MELEKLER U18 KIZLAR LİGİNDE KLASMAN MÜSABAKALARI TAMAMLANDI

Şampiyon Melekler U18 Kızlar Liginde A ve B Gruplarında klasman müsabakaları bu akşam oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. A Grubun da GMBÇS Erenköy deplasmanında KGM yı 3-0 mağlûp etti.

A Grubunda Klasmanı GMBÇS 1. KGM 2. Sırada tamamladı.

B Grubunda Mağusa da oynanan maçta DAÜ rakibi Esentepe yi 3-0 mağlûp etti. B Grubunu DAÜ averajla ilk sırada tamamlarken Esentepe ikinci sırayı elde etti.

Bu sonuçların ardından Yarı Final Serisi eşleşmeleri şu şekilde oluştu.

GMBÇS-ESENTEPE

DAÜ -KGM

U18 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk maçları 2 Mayıs da

U14 Kızlarda Yarı Final Serisi ilk macları 29 Nisan da oynanacak.

