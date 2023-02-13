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MSA: Evlatlarımız geleceğimizdi

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MSA: Evlatlarımız geleceğimizdi
Adıyaman’daki İsias Otelde hayatlarını kaybeden Melekler Takımının 5 sporcusu Mağusa Spor Akademisinde (MSA) forma giyiyordu. Evlatlarını yitiren Mağusa Spor Akademisinden yapılan paylaşımda, “Mağusa Spor Akademisi olarak sözün bittiği yerdeyiz. Evlatlarımız geleceğimizdi.” İfadeleri kullanıldı. Melek olan Mağusa Spor Akademisinin sporcuları şöyle:
 “Serin İpekçioğlu U16 – U14 Kız Takım Sporcusu
Havin Kılıç U14 Kız Takım Sporcusu (İlk kez forma giyecekti)
Perihan Çetiner U14 Kız Takım Sporcumuz (İlk kez forma giyecekti)
Ecem Yeniçeri (U14 Kız Takım Sporcumuz (İlk kez forma giyecekti)
Lavin Kalaycı (Altyapı sporcumuzdu)”
 
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