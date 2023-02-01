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Merve, Kar Voleybolu Dünya Turu’na çıkacak

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Merve, Kar Voleybolu Dünya Turu’na çıkacak
Ülkemizin milli voleybolcularından Merve Çelebi, FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu’nda birlikte mücadele edeceği partnerleriyle kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Dünya Turu’nun ilk ayağı 23-26 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş’ta yer alacak.
Merve Çelebi’nin de forma giydiği Türkiye Kadınlar Kar Voleybolu Milli Takımı Dünya Turu’nun ikinci ayağında 3-5 Mart tarihleri arasında ise Sivas’ta kortta olacak.
 
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