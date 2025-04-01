U15 Erkeklerde Final Serisi 2. karşılaşması geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda oynandı. GMBÇS rakibi KGM yı 3-0 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve 2024-2025 Sezonu Şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Devrim Alibaba ve Kazım Hakverdi tarafından takdim edildi

140 DAKİKA SÜREN U14 KIZLAR LİGİ FİNALİNDE GÜLEN TARAF KGM OLDU 3-2

U14 Kızlar Ligi Finali geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda KGM ile GMBÇS arasında oynandı. Baştan sona büyük bir mücadele içerisinde geçen karşılaşmada her iki taraf sporcuları da ortaya koydukları performans ile izleyicilerin takdirini aldı. GMBÇS 2-0 öne geçtiği karşılasmada üstünlüğünü koruyamadı. KGM 2-0 lık skordan müthiş bir geri dönüş yaparak müsabakadan 3-2 lik skorla galip ayrılarak 2024-2025 Sezonu U14 Kızlar Ligi Şampiyonluğunu elde etti.

Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Hakverdi ve Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Zabitoğlu tarafından takdim edildi.