Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde şampiyon 4. maç sonunda belli olacak.

Büyük Bayanlarda Final Serisi 3. karşılaşması Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda DAÜ ile LVA oynandı.

Seride 2-1 geride bulunan Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA) rakibi karşısında müsabakayı 3-0 kazanarak seriyi 2-2 ye taşıdı.

Seriye 1-0 lık üstünlük başlayan LVA Lefkoşa da oynanan ilk karşılaşmada 3-0 mağlup olunca seri 1-1 e gelmişti. Mağusa da oynanan serinin 2. karşılaşmasında DAÜ 3-2 lik galibiyetle 2-1 üstünlük yakalamıştı.

Büyük Bayanlarda 2024-2025 sezonu Lig Şampiyonunu belli edecek olan 4. ve son karşılaşma 21 Mart Cuma akşamı saat 18.30 da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayında oynanacak.