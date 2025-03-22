Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi Final Serisi 4. ve son maçı dün akşam Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda oynandı.

DAÜ konuk ettiği Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA)’yı üstün bir oyun sonunda 3 – 0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşma sonunda DAÜ’ye şampiyonluk kupasını Voleybol Federasyonu Enver Kaya verdi.

Seriye 1-0’lık üstünlükle başlayan LVA Lefkoşa da oynanan ilk karşılaşmada 3-0 mağlup olunca seri 1-1’e gelmişti. Mağusa da oynanan serinin 2. karşılaşmasında DAÜ 3-2 lik galibiyetle 2-1 üstünlük yakalamıştı. Final Serisi 3. karşılaşması Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanmış, Lefkoşa Voleybol Akademisi(LVA) rakibi karşısında müsabakayı 3-0 kazanarak seriyi 2-2 ye taşımıştı.