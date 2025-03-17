Büyük Erkekler Liginde bu akşam oynanan Play Off Final Serisi 2. karşılaşmasında rakibi KGM’yı 3-1 mağlup eden DAÜ seride durumu 3-0 yaparak 2024-2025 sezonu Büyük Erkekler Liginde şampiyonluğa ulaştı.
Müsabakadan sonra düzenlenen törenle takımlara ve görevli hakemlere ödülleri takdim edildi.
Görevli hakemlere anı plaketlerini Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Devrim Alibaba, ikinci KGM ödüllerini DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç , şampiyon DAÜ’ne kupa ve ödülleri Başkan Enver Kaya tarafından takdim edildi.