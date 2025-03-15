FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Erzurum Palandöken Etabında sporcumuz Merve Çelebi'nin de yer aldıgi Türkiye 1. Takımı Etab Birincilgini elde etti.

5 Takımın katılımı ile Erzurum da gerçekleşen ve bugün oynanan müsabakalar ile tamamlanan FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu 1. Etabında olan Erzurum Palandöken Etabında sporcumuz Merve Çelebi'nin de yer aldığı Türkiye 1. Takımı 1. ligi elde etti.

Organizasyona Türkiye den 4 , Gürcistan dan ise 1 Bayan Takımı katılım göstermişti.

Sporcumuz Merve Celebi'nin de yer aldığı Simge Yalçın, Nursel Yaren Sencel ve Dila Şahin’den oluşan Türkiye 1. Takımı Finalde Türkiye 2. Takımı 2-1 mağlup ederek birinciliğe uzandı.