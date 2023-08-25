Merve, Balıkesir’de de şampiyonluk istiyor

Bu sezon plaj voleybolunda elde ettiği başarılarla gururlandıran elit voleybolcu Merve Çelebi, yeni bir mücadele için Türkiye’ye gitti. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Balıkesir’de düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası Ören Etabı, dün başladı.
Merve, özellikle Pro Beach Tour’da bu sezon şampiyonluklar elde ettiği partneri Esra Betül Çetin ile birlikte bu etapta bir şampiyonluk daha elde etmek için mücadele edecek. İkili organizasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına yer alacak. Son olarak Pro Beach Tour Marmara Ereğlisi Etabı’nda mücadele eden ikili, organizasyonu şampiyon olarak tamamlamıştı.
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