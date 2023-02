Kaya: Tarifi imkansız bir keder ve acı içindeyiz

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya, federasyonun sosyal medya hesabından açıklama yaparak Adıyaman İsias Otel’in enkazında hayatlarını kaybeden Melekler Takımı, öğretmenleri ve aileleri için üzüntülerini dile getirdi.

Kaya, duyduğu üzüntü ve İsias Otel sahibine yönelik hukuk sürecinin takipçisi olacağı yönünde açıklama yaptı ,

Başkan Enver Kaya’nınaçıklaması şöyle:

Adıyaman da yaşanan büyük deprem felaketi ülkemizin tümünü tarifi imkansız bir keder ve acı içinde bırakmıştır. Bir haftadan beridir tüm halkımızın duaları ve büyük bir ümitle gelecek mutlu bir haberi bekleyen Kıbrıs Türk Halkı ard arda gelen vefat haberleri ile sarsılıp yıkılmıştır . Tüm ülke olarak acımızın tarifini izah edecek kelime bulmakta zorlanıyoruz. Hayatlarını kaybeden gencecik evlatlarımızın ve onlara spor aşkı ile bir yaşam sürdürmeleri için canla başla her türlü katkılarını veren öğretmenleri ve velilerin önünde saygı ile eğilirken, para hırsı ve haksız kazanç uğruna her türlü şerefsizce harekete bulunan Hotel sahibini de nefretle kınar adaletin yerine gelip hukuk önünde cezasını çekene kadar da takipçisi olacağımızı tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim .

Bir haftadan beridir Arama ve Kurtarma çalışmalarında büyük bir özveri ve insan üstü bir gayretle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Sivil Savunma ekibimize , sağlık çalışanlarımıza ,gönüllü olarak çalışmalara iştirak eden vatandaşlarımıza , her türlü araç , malzeme temini konusunda maddi destek yardımını esirgemeyen vatandaşlarımıza , ve devletimizin yetkili organları ve diğer görevlilerine, gösterdikleri gayret ve çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.

KKTC de yaşanan bu büyük falekatin acılarını birlik , dayanışma ve birbirine kenetlenerek aşacağımıza inancım tamdır. Onlar ilelebed bizim şampiyon melekelerimiz olarak kalacak ve yaşayacaklardır .

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tanrıdan rahmet ,geride kalan yaslı ailelerimize ve sevenlerine Tanrıdan sabırlar ve dayanma gücü vermesini dilerim .

Tüm halkımızın BAŞI SAĞOLSUN

ENVER KAYA

KKTC Voleybol Federasyonu Başkanı