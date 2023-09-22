Filenin Sultanlarından olimpiyat yolunda dev adım

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. 5'te 5 yapan Filenin Sultanları, olimpiyat yolunda dev bir adım daha attı

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan dev karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlandı. Müsabakaya her iki ülke de karşılıklı sayılar alarak başlarken, ilk dakikalar 7-7 eşitlikle geçildi. Setin ortalarında farkı 4 sayıya (12-16) çıkaran milli takım, üstün oynadığı ilk seti 25-21 önde tamamladı.

İkinci sete iyi başlayan Brezilya, oyunun başlarında 3 sayılık (4-1) fark yakaladı. Setin ortalarına doğru hücumda ve defansta etkili oynayan milliler, setin ortalarında 14-14'te eşitliği yakaladı. Ebrar Karakurt'un servis turunda 3 sayılık seri yakalayan milli takım, 17-14 öne geçti. Son sayıları etkili oynayan milli takım, 5 sayılık (24-19) fark yakaladı. Thaisa'nın servis turunda 5 set sayısı çeviren Brezilya, 24-24'de eşitliği yakaladı. Milli takım, son anları heyecanlı geçen ikinci seti 29-27 önde bitirdi.

Üçüncü sete her iki ülkede hücumda ve defansta etkili başladı. Setin başları 10-10 eşitlikle geçilirken, 3 sayılık seri bulan milliler 10-13 öne geçti. Setin ortalarında 6 sayı (12-18) fark yakalayan Ay-yıldızlı ekibimiz, kalan bölümde rakibine göz açtırmadı. A Milliler, üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı.

5'te 5 yaparak yoluna kayıpsız devam eden Filenin Sultanları, olimpiyat bileti için büyük avantaj yakaladı. Brezilya ise grup aşamasındaki ilk mağlubiyetini aldı.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası olan A Milli Takımımız, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında da Arjantin'i 3-1 mağlup etmişti.

SIRADAKİ RAKİP JAPONYA

Filenin Sultanları, gruptaki 6. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak, Yarın TSİ 13.30'da başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Ay-yıldızlılarımız, bu maçı kazanmaları halinde Paris 2024'e gitmeyi garantileyecek.

