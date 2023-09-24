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Filenin Sultanları namağlup bitirdi

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'ndeki 7. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi. 7'de 7 yapan Millilerimiz, bu sonuçla B Grubu'nu lider olarak tamamladı

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Filenin Sultanları namağlup bitirdi
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Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu olarak dünya sıralamasında "1 numara"ya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde de fırtına gibi esti.
6. maçında Japonya’yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmayı garantileyen Filenin Sultanları, elemelerdeki yedinci ve son maçında Belçika ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 7'de 7 yaparak B Grubu'nu lider olarak tamamladı.
Milli oyuncu Melissa Vargas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Milli takımımız kupasını takım kaptanı Eda Erdem ve başantrenör Daniele Santarelli birlikte aldı.
İtalyan başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, elemelerde maç kaybetmeyen tek takım oldu.
Üst üste 22. maçını kazanan Filenin Sultanları böylece üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez olimpiyat oyunlarında boy gösterecek.
 
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